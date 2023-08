Marcelo veta habitação e promulga carreira dos professores: é preciso "mudança de percurso" da maioria absoluta

O Presidente da República decidiu vetar as medidas ainda pendentes do plano Mais Habitação. A decisão de Marcelo foi divulgada numa nota publicada no site da Presidência, onde também já foi divulgada a promulgação do decreto sobre contagem do tempo de serviço dos professores. No que diz respeito à habitação, o Presidente enviou uma carta ao Parlamento a acompanhar o veto em que faz o historial das medidas propostas pelo Governo e conclui que não são credíveis nem mobilizadoras como resposta “à emergência da crise habitacional” que atinge sobretudo os jovens e a classe média.

“Nem no arrendamento forçado, nem no alojamento local, nem no envolvimento do Estado, nem no seu apoio às cooperativas, nem nos meios concretos e prazos de atuação, nem na total ausência de acordo de regime ou de mínimo consenso partidário, o presente diploma é suficientemente credível quanto à sua execução a curto prazo, e, por isso, mobilizador para o desafio a enfrentar por todos os seus imprescindíveis protagonistas – públicos, privados, sociais, e, sobretudo, portugueses em geral”, escreve Marcelo na carta em que justifica o veto.

Na mesma carta, o PR lamenta que a apresentação do Mais Habitação tenha polarizado o debate em torno de dois temas polémicos: o arrendamento forçado e o alojamento local. “Apagou outras propostas e medidas e tornou muito difícil um desejável acordo de regime sobre Habitação, fora e dentro da Assembleia da República” e “ deu uma razão – justa ou injusta – para perplexidade e compasso de espera de algum investimento privado, sem o qual qualquer solução global é insuficiente”, lamenta o Presidente, que deixa críticas duras aos Governo: “Radicalizou posições no Parlamento, deixando a maioria absoluta quase isolada, atacada, de um lado, de estilo proclamatório, irrealista e, porventura, inconstitucional, por recair, em excesso, sobre a iniciativa privada, e, do outro, de insuficiência e timidez na intervenção do Estado.”