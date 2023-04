Até o PS já pede esclarecimentos ao Governo: contradições e críticas sobre um parecer que, afinal, não existe

Certo é que o processo teve várias contradições ao longo da semana . Primeiro, o Governo recusou enviar documentação por considerar que o que estava a ser pedido já saía do âmbito da CPI, depois alegou que a divulgação do parecer poderia ‘dar armas’ à presidente executiva que foi demitida e vai processar o Estado português. E, esta quinta-feira, o ministro das Finanças revelou que, afinal, não há propriamente um parecer, mas apenas umas trocas de mails e uma deliberação.

Nesta sexta-feira de manhã, no Parlamento, a generalidade dos partidos da oposição voltaram a criticar o Governo, sendo que o deputado socialista foi mais cauteloso optando por não se centrar nas aparentes contradições, mas sim no facto de o governo “não se ter recusado a entregar documentos". O que houve, disse Bruno Aragão, foi um pedido da comissão para aceder a um conjunto de documentos, e uma resposta do Governo a alegar que não cabia no objeto temporal da comissão.

Apelos ao primeiro-ministro

“Os ministros não têm já capacidade sequer de se coordenarem entre si e de apresentarem versões minimamente coerentes dos factos, há um completo descontrolo naquilo que é o Governo da República portuguesa neste momento”, acusou já esta sexta-feira o líder da Iniciativa Liberal (IL), em declarações no Parlamento, apelando ao primeiro-ministro que “fale com os seus ministros” e “venha dizer ao país qual dos ministros está a mentir”.

Também o líder do Chega, André Ventura voltou a desafiar o primeiro-ministro a dar explicações ao país sobre este caso, considerando que, se mantiver a confiança nos ministros das Finanças, Assuntos Parlamentares e Presidência, “está a dar respaldo à mentira, à insensatez e ao amadorismo”. O líder do Chega anunciou ainda que o seu partido vai pedir que sejam entregues à comissão de inquérito à TAP “toda a documentação” e troca de correspondência entre os serviços centrais jurídicos do Estado, o Governo e a tutela sobre este caso, argumentando que não acredita que o Governo não tenha “um único documento jurídico” que sustente o despedimento de Christine Ourmières-Widener.

“Tendo em conta a elevada quantidade de ministros envolvidos neste caso, e as várias versões sobre este parecer que afinal não existe, seria importante que o primeiro-ministro pudesse esclarecer esta situação e dizer o que pensa sobre ela”, pediu também a deputada Marina Mortágua, do Bloco de Esquerda. E a líder parlamentar do PCP, Paula Santos, considerou que o Governo deve “um cabal esclarecimento ao país” sobre estas demissões, considerando que há elementos que têm vindo a público que “são contraditórios” e que “suscitam dúvidas”.

A comunista, contudo, també criticou a "instrumentalização que está a ser feita à comissão de inquérito à TAP, com o único objetivo de favorecer o crime que constitui a privatização” da companhia aérea.

Rui Tavares, deputado do Livre, criticou o Governo por “não se conseguir entender acerca de se teve ou não um parecer adicional acerca da demissão” de Ourmières-Widener e Manuel Beja. E Inês de Sousa Real, do PAN, criticou o “episódio inusitado do parecer da TAP”, que “mais parece uma brincadeira de mau gosto”, e defendeu que devem ser dados “mais esclarecimentos”, em particular através da entrega dos emails sobre este caso à comissão de inquérito à TAP.