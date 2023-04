Deputado Carlos Pereira sai da comissão de inquérito à TAP "para salvaguardar os superiores interesses do PS"

O deputado Carlos Pereira, até agora coordenador do PS na comissão parlamentar de inquérito (CPI) à TAP, vai deixar a coordenação e está mesmo de saída da comissão. A decisão, inicialmente avançada por SIC Notícias, CNN e Público, foi confirmada ao início da madrugada por um comunicado do próprio deputado. Está, contudo, marcada para as 9h30 desta sexta-feira uma conferência de imprensa do deputado e do líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias.

A decisão foi motivada por uma notícia que faz a manchete do “Correio da Manhã” desta sexta-feira, segundo a qual a Caixa Geral de Depósitos terá perdoado parte da dívida a uma empresa de que Carlos Pereira foi avalista. Ora, Carlos Pereira foi relator de uma comissão de inquérito à CGD, em 2017, que viu grande parte das conclusões chumbadas devido à ausência na sala do então deputado João Galamba, o agora ministro das Infraestruturas.

“Em face deste tipo de notícias que se têm repetido nas últimas semanas e que apenas contribuem para adensar um clima de suspeição injustificado, entendi solicitar ao presidente do grupo parlamentar do PS que me desobrigasse da coordenação dos deputados do Partido Socialista na comissão parlamentar de inquérito à Gestão Política da TAP, bem como, da minha presença na referida Comissão, para desta forma proteger os resultados a apurar na comissão de inquérito e salvaguardar os superiores interesses do PS”, escreve o deputado no esclarecimento enviado ao início da madrugada.

Na mesma nota, Carlos Pereira diz que deu todos os esclarecimentos ao jornal e garante: “Nunca existiu qualquer incompatibilidade no exercício pleno da minha atividade como deputado, ou qualquer tratamento de favor para comigo por parte da Caixa Geral de Depósitos.”

Carlos Pereira não esteve na audição da CPI que, esta quinta-feira, ouviu o presidente da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. As perguntas socialistas ficaram a cargo da deputada Fátima Pinto. A ausência do coordenador foi, contudo, explicada ao Expresso com o facto de ter outros trabalhos pendentes relacionados com a comissão parlamentar de Economia de que também faz parte.

Foi, aliás, como membro da comissão de Economia que participou numa reunião online com Christine Ourmières-Widener, antes de esta ser ouvida no Parlamento, em janeiro, já a propósito da indemnização a Alexandra Reis, que acabaria por estar na origem da CPI.