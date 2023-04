Carlos César critica "conduta estúpida" de Hugo Mendes, elogia Pedro Nuno e desafia Marcelo

"Não há quem os lembre que os resultados desta governação com apoio parlamentar devem ser avaliados pelo povo no tempo próprio do termo da legislatura? Não há quem reconheça que só se conhecem e debatem casos que suscitam dúvidas ou críticas porque as instituições estão a funcionar regularmente e a democracia no seu adequado exercício ?”, escreve Carlos César, que deixa a questão da dissolução do Parlamento para o post scriptum.

“Santana Lopes, corroborado pelo comentador do PSD Marques Mendes , entre outros, relançou a ideia de demissão do governo pelo Presidente da República, lembrando a sua demissão por Jorge Sampaio. Mas…não há quem o lembre que Santana era primeiro-ministro por procuração e não pela legitimidade de eleição? Não há quem os lembre que o PS obteve há pouco mais de um ano 41% dos votos expressos e sensivelmente o mesmo número de votos do actual Presidente da República ”, questiona César. “Acresce que vivemos um período especialmente sensível nos planos nacional, europeu e internacional, quer nos perigos quer nos desafios. O que importa, por isso, como reconheceu e aflorou o Presidente da República, é o bom governo de Portugal e que as oposições também sejam bem melhores do que são”, acentua o dirigente socialista, para quem não está em causa qualquer irregular funcionamento das instituições, que é causa constitucional para demitir o Governo.

Hugo Mendes, o ex-secretário de Estado das Infraestruturas, teve uma “conduta estúpida e perniciosa”, mas Pedro Nuno Santos tem mérito nos bons resultados da TAP. E o Governo tem uma maioria absoluta que só deve ser julgada no fim da legislatura - é assim que o presidente do PS, Carlos César, faz, nas redes sociais, o ponto de situação política sobre a TAP e as revelações já feitas na comissão parlamentar de inquérito. Mas, como muitas vezes tem feito quando há polémica que envolva o Presidente da República, é o presidente do partido que deixa recados ao chefe de Estado e, desta vez, para tentar dissipar sombras de dissolução.

Numa publicação nas redes sociais intitulada “Sobre o bom Governo, a meia verdade da reunião com a CEO da TAP e sobre o ex-governante sem juízo…”, Carlos César é o primeiro dirigente de topo do PS a reagir às polémicas revelações feitas pela ainda presidente executiva da TAP na comissão parlamentar de inquérito. Para Carlos César, revelações como a do e-mail que o secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes, enviou à CEO a pedir a alteração de um voo onde viajaria Marcelo Rebelo de Sousa revelam uma “conduta perniciosa” e “estúpida”. Mas há outros lados da moeda que têm sido “omitidos”: os bons resultados da TAP, que César associa à gestão da era Pedro Nuno Santos, e o papel do Presidente da República no "episódio colateral" do pedido de mudança de voo: O dirigente socialista aproveita para dar mais um recado ao Presidente, sugerindo que. se Marcelo não teve nada a ver com o pedido de alteração de voo, então que se “queixe” da agência de viagens que trabalha com a Presidência.

“Comportamentos como o que foi revelado na matéria e no teor político do mail escrito pelo antigo secretário de Estado – ainda por cima, segundo se diz, na sequência de um contacto, ou sugestão, de uma agência de viagens da qual, certamente, a presidência da República também tem de se queixar – não são aceitáveis e revelam uma conduta perniciosa e, digo mesmo, estúpida. Como socialista, que acredita no governo em funções e no seu desempenho mesmo nas condições difíceis com que se tem confrontado, já que o membro do governo já não o é, ou seja, que não é possível ele se demitir ou demiti-lo agora, só resta pedir desculpas ao Presidente e às pessoas em geral”, escreve Carlos César no Facebook.