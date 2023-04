Governo enviou ao Parlamento "a totalidade" dos documentos que não queria enviar sobre demissões na TAP

“Hoje mesmo a comissão de inquérito da TAP vai ter acesso a todos os documentos, os que solicitou da primeira vez e os que não solicitou - que são a espinha dorsal da demissão dos administradores da TAP” , começou por dizer Fernando Medina esta tarde num debate no Parlamento sobre o Programa de Estabilidade, mas que teve a “coincidência feliz” de juntar na bancada do Governo os três ministros envolvidos na história do parecer sobre a demissão de Christine Ourmières-Widener e Manuel Beja - Ana Catarina Mendes, Mariana Vieira da Silva e o próprio Fernando Medina.

É mais um capítulo da história do parecer que sustentaria a demissão por justa causa da Administração da TAP e que, afinal, não é parecer nenhum. Depois de o Governo ter começado por recusar enviar o parecer por estar fora do âmbito da comissão de inquérito, depois de ter dito que não o queria enviar por, afinal, ir contra os interesses nacionais, e depois de Fernando Medina ter dito que afinal não havia parecer nenhum, apenas troca de correspondência com serviços jurídicos e que, inclusive, iria invocar “sigilo” se a comissão de inquérito insistisse no pedido de acesso a emails, esta quarta-feira o Governo acabou por enviar à comissão de inquérito “a totalidade da documentação pedida”.

O ministro das Finanças, no entanto, limitar-se-ia a reiterar que o Governo já enviou a documentação pedida (a “totalidade”), que deve chegar ainda esta quarta-feira aos deputados da comissão, não esclarecendo o que enviou de facto e se enviou a troca de emails com os serviços jurídicos do Estado que, na semana passada, Medina alegava não querer enviar por uma questão de “sigilo”.

O pedido de documentação feito pela comissão de inquérito incidia sobre "a existência ou não de parecer jurídico, ata, opinião escrita ou transcrita, carta ou email produzidos por algum organismo do Estado, no seio dos referidos ministérios ou fora (JurisApp), relativo à iniciativa e ou ao processo de despedimento por justa causa da CEO da TAP na sequência do relatório de auditoria da IGF (relatório 24/2023), não limitado ao período entre sexta-feira, dia 3, e segunda-feira dia 6 de março de 2023". Além disso, os deputados pediam ainda ao Ministério das Finanças, ao Ministério das Infraestruturas e à JurisApp a referida cópia do parecer, ou equivalente, bem como alguma evidência que tenha sido solicitada assessoria jurídica à JurisApp por parte do Ministério das Finanças ou do Ministério das Infraestruturas.

Sem especificar o que enviou de facto - se o relatório da IGF sobre as irregularidades cometidas pela administração da TAP, que é público mas que onde o Governo diz que assenta a fundamentação jurídica da demissão, se a troca de emails com os serviços jurídicos do Estado -, Medina deixou claro que o envio foi feito, mesmo contra a vontade do Executivo. Já na terça-feira, em entrevista à RTP, a ministra da Presidência tinha anunciado que os documentos seriam enviados nos próximos dias.