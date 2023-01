Costa janta com Von der Leyen na próxima semana

O encontro entre o primeiro-ministro português e a chefe do executivo comunitário foi anunciado esta quinta-feira pela Comissão Europeia. Segundo uma porta-voz trata-se de uma reunião para discutir "prioridades" e "os assuntos da atualidade", sem especificar quais.

"A presidente encontra-se regularmente com chefes de Estado e de Governo, e há uma conversa muito fluída com eles sobre os assuntos importantes na agenda europeia", adiantou Dana Spinant.

No caso português, poderá interessar ao primeiro-ministro defender o prolongamento do mecanismo ibérico que tem limitado o preço do gás para a produção de eletricidade. Outro assunto que pode ser abordado é a implementação do PRR, numa altura em que Portugal aguarda por um novo desembolso de 1,8 mil milhões de euros e em que ainda há verbas - subvenções e empréstimos - para reprogramar.

Ao que o Expresso apurou trata-se de um jantar e o primeiro-ministro virá a Bruxelas especificamente para o encontro e não terá, para já, outros encontros na agenda.

A primeira-vez que Von der Leyen e António Costa jantaram a dois foi em novembro de 2019, em Estrasburgo, a poucos dias de Von der Leyen ser confirmada como presidente da Comissão.