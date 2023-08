Milan Kundera: o escritor que nunca foi Nobel

O autor de “A Insustentável Leveza do Ser”, Milan Kundera, marcou várias gerações. É provável que muita gente, como Pedro Mexia, tenha descoberto o autor através do cinema. Essa famosa adaptação, contudo, não foi bem recebida por Kundera, que nunca recebeu o Prémio Nobel. Em mês de despedidas, relembramos também Sinéad O’Connor, com “Kingdom of Rain”, tema com os The The.