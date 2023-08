Glória ou vilanagem? Devemos pedir desculpa pelos Descobrimentos? Oiça o novo podcast sobre a expansão marítima portuguesa

Portugal de 500 é mais do que a soma das suas glórias. À medida que os caminhos marítimos da expansão eram desbravados, crescia em paralelo, o negócio do tráfico humano transatlântico. As nações envolvidas no comércio negreiro terão transportado 12 milhões e meio de pessoas entre o século XVI e meados do século XIX. Só Portugal e o Brasil serão responsáveis por quase metade desse valor. Homens, mulheres e crianças arrancados à terra e à família, levados à força de um continente para outro. Muitas embarcações nunca chegaram ao destino. Perderam-se no mar, foram capturadas ou naufragaram. E com elas desapareceu uma parte significativa da história do mundo. Esquecer esses factos é esquecer parte do nosso património cultural e histórico que, bom e mau, faz de nós o que somos hoje.

Ao longo de quatro episódios, a jornalista da SIC Amélia Moura Ramos parte em busca das histórias da expansão marítima portuguesa, sem esquecer as polémicas mais recentes, como as dos buxos nos jardins do Império, em Belém, ou o controverso Museu dos Descobrimentos. Afinal de que somos feitos? De glória, da vilanagem, ou ambos?