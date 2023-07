Posto Emissor #158: BLITZ convida Adolfo Luxúria Canibal. Da escuridão da arte ao ataque aos músicos do STOP

Adolfo Luxúria Canibal, vocalista dos Mão Morta, é o convidado desta semana do Posto Emissor, podcast da BLITZ. À conversa com Lia Pereira, o músico de Braga falou do novo disco do seu novo projeto, Estilhaços, mas também do ponto em que se encontra a carreira dos Mão Morta e do tema que está a marcar a semana - o fecho das lojas do centro comercial STOP, no Porto, que eram usadas como salas de ensaio por centenas de músicos da cidade.

A relação entre a “escuridão” e a arte, a opinião de Adolfo Luxúria Canibal sobre os festivais de verão, que considera estarem a fazer “cedências”, e a homenagem do projeto Estilhaços à realizadora de rádio e sonoplasta Sofia Saldanha, amiga da banda falecida no ano passado, são outros dos temas da entrevista com o convidado desta semana do Posto Emissor.

Na última edição do podcast da BLITZ antes da habitual paragem de verão, falamos ainda da situação dos músicos do STOP, amplamente comentada por Adolfo Luxúria Canibal; do novo disco dos Blur; do regresso do Super Bock Super Rock ao Meco e dos concertos da próxima semana.