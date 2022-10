Francisco Louçã: as projeções económicas do Governo e a crise energética que chegará no Inverno

Nas notas iniciais, os parabéns aos 30 anos da SIC, que "faz a grande diferença". Outra nota para assinalar os 50 anos da morte de um estudante pela PIDE em Lisboa e uma última nota sobre as praxes académicas que acontecem nesta altura do ano.

Esta semana as previsões apontadas pelo Governo foram alvo de um comentário do Presidente da República que é "um pouco surpreendente". Os dados destas projeções económicas não batem certo com o que diz o Banco de Portugal, segundo Francisco Louçã. Turismo e consumo foram bons para a economia portuguesa, mas o que agora é proposto é um corte no consumo. Faz sentido?

