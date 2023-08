"Se a União Europeia perder o Níger como parceiro para as migrações e segurança vai ter mesmo de rever a sua estratégia em África"

Em 26 de julho, a guarda presidencial depôs Mohamed Bazoum, o Presidente do Níger eleito em 2021 e que seria, por pouco tempo, o último aliado do Ocidente na África Ocidental. Mali, Burkina Faso, Guiné Conacri, Chade e agora Níger… Uma após outra, as ex-colónias francesas em África caem nas mãos de juntas militares enquanto um sem número de terroristas afiliados da Al-Qaeda e do autodenominado Estado Islâmico ganha terreno no Sahel.