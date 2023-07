Episódio extra: "Agora estou aqui, não sei se poderei regressar". Nove artistas do Sudão passam por Lisboa em "Disturbance in the Nile"

Os combates pelo poder entre o exército sudanês e a Força de Intervenção Rápidado em Cartum, a capital do Sudão, matam civis inocentes e ameaçam apagar a produção artística de dezenas de artistas e do movimento que emergiu da revolução de 2019. Em conversa com Cristina Peres, Rahiem Shadad, co-fundador da Downtown Gallery de Cartum e co-curador da exposição “Disturbance in the Nile”, fala sobre pessoas e a emergência de uma identidade artística nacional agora patente em Lisboa