Pedro Nuno de regresso ao Parlamento, tensão de regresso às ruas francesas

No Sem Moderação em podcast, Daniel Oliveira, Pedro Delgado Alves, Francisco Mendes da Silva e José Eduardo Martins passam pela realidade francesa, onde cinco noites de distúrbios abalaram as instituições republicanas e expuseram as fraturas sociais do país. No início, ainda em dia em que se aguardava pela primeira versão do relatório da CPI da TAP, Pedro Nuno Santos regressou ao parlamento em dia longo de debates parlamentares, onde o esperavam os colegas e muitos jornalistas. Assim se fez o balanço da jornada, na SIC Notícias a 04 de julho.