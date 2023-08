Paulo Rosado, presidente da Outsystems: "É uma injustiça o que se faz aos jovens em princípio de carreira. Obviamente que vão embora"

Qual é o tempo certo para colocar uma empresa no terreno? Os gurus da gestão diriam que nem muito antes, nem muito depois de o mercado estar preparado para reconhecer a necessidade do produto ou serviço que se tem para oferecer. Mas Paulo Rosado, o CEO da Outsystems, quebra todos os mitos: criou a Outsystems “com os tempos sempre errados”, admite.

A empresa, criada em 2001, prometia ao mercado uma tecnologia (o low code) que facilitava a transição digital para as empresas, numa altura em que nem se ouvia falar em transição digital, chegou, assumidamente, cedo demais ao mercado. “Nós tivemos 12 anos à frente do mercado. O nosso mercado, a nossa categoria, só se desenvolveu ao fim de 12 anos. E só para dar uma ideia, o timing ótimo para uma empresa destas entrar no mercado é cerca de três anos antes dos mercados desenvolverem”, recorda Paulo.