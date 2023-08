Mafalda Duarte, CEO do Green Fund: "Há muito a fazer nas organizações internacionais em matéria de igualdade"

Nascida na Covilhã há 46 anos, Mafalda Duarte tem nas mãos a gestão dos mais de 42 mil milhões de dólares em investimento do Fundo Verde para o Clima, o Green Fund, principal instrumento de financiamento climático, criado no quadro das Nações Unidas. Antes disso, ocupou cargos de destaque no Banco Africano de Desenvolvimento e no Banco Mundial, onde desde 2014 liderava o Fundo de Investimento Climático, chegando a ser recentemente apontada como uma das possíveis sucessoras de David Malpass na liderança da instituição.