Pedro Santa Clara, fundador da 42 Lisboa: "Um general no exército tem de ter um tipo de liderança diferente de um diretor numa escola"

É de vocação social a visão que tem do ensino. Por isso, em julho de 2020, desafiou a pandemia e criou a 42 Lisboa, uma escola de programação, totalmente gratuita para quem a frequenta, sem fins lucrativos e financiada por mecenas, privados e empresas. “Uma escola onde não há aulas e em que se aprende fazendo, uns com os outros”, explica Pedro Santa Clara.

Fiscalista e professor catedrático, Pedro Santa Clara passou por algumas das mais reputadas escolas de gestão em Portugal, França e Estados Unidos, ora como docente ora como aluno. No currículo tem a portuguesa NovaSBE, o INSEAD e a americana UCLA. Perdeu a conta a quantos líderes já ajudou a formar, mas garante que nada é mais gratificante do que “impactar a vida daqueles que têm menos oportunidades”.

É como empreendedor social que se define. Diz-se privilegiado por ter conseguido acumular várias carreiras - a de professor e investigador, “a de pedinte e promotor imobiliário”, a de consultor - e garante que não lhe chega ficar pelo power point, “preciso de executar”.

Pedro Santa Clara recusa que exista um perfil de liderança melhor do que outros. “Um general do Exército tem, forçosamente, de ter um tipo de liderança diferente do que tem um diretor de uma escola” e nenhum é melhor ou pior. O foco é que deve ser sempre o melhor, o de fazer a diferença na vida de que passa pela nossa vida.