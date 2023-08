2008: o capitalismo está de boa saúde e recomenda-se ou só estamos à espera da próxima crise?

A crise financeira tinha começado em 2007 com o subprime e provocou uma recessão mundial em 2009, mas foi no ano de 2008 que ficou para a história. O governo norte-americano injectou mil milhões de dólares na Freddie Mac e mais mil milhões na Fannie Mae, as duas maiores financiadoras imobiliárias do país para evitar que o sector paralisasse. Nesse dia, os mercados reagiram em alta, mas a alegria durou pouco. Uma semana depois, o quarto maior banco dos Estados Unidos, o Lehman Brothers, faliu. O pânico instalou-se e as bolsas tiveram quedas históricas. Por todo o lado, governos e bancos centrais tiveram de intervir para evitar males maiores.