Bruno Vieira Amaral: "O país está centrado, sem uma verdadeira força de comunidade, fracassado e dependente do Estado"

Nasceu no Barreiro, em fevereiro de 1978. Da infância recorda as voltas de bicicleta no bairro do Vale da Amoreira e o boné vermelho com a palavra “pantera” inscrita que usava “sempre”. Vivia num prédio de sete andares e “os sons dos vizinhos”, das outras casas, faziam parte da sua vida. Os avós, retornados, regressaram de Angola e viveram no bairro da Serafina, em Lisboa. Mais tarde ocuparam casas no Vale da Amoreira, em Setúbal, onde cresceu. Os pais conheceram-se no bairro e “faziam aquilo que era preciso para sobreviver”. No início dos anos 80, “a vida não era fácil” e a família passou por dificuldades, depois de a empresa onde o avô trabalhava ter ido à falência.

Filho de pais divorciados recorda uma fotografia de criança, então com três anos, captada durante as festas do Barreiro. Foi também nesse dia que viu pela última vez o pai durante a infância. Só o voltaria a ver aos 16 anos. A vida era “vivida na rua”, a andar de bicicleta, mas a avó, protetora, não gostava que andasse com os “vádios”, conta. Cresceu numa família de testemunhas de Jeová e desde cedo que sentiu o que era estar em “inferioridade numérica”. Com quatro anos ia às celebrações com a mãe e com a avó. Desse tempo, herdou os hábitos de leitura, o conhecimento da Bíblia e a procura pela espiritualidade.

Através da vivência em comunidade no bairro tornou-se “sensível” às histórias dos outros. Talvez, admite, tenha nascido aqui a “veia de escritor”. Quando tinha 12 anos abriu a primeira biblioteca no Vale da Amoreira e sentiu que tudo tinha mudado. Hoje, esta biblioteca tem o seu nome. Não consegue explicar como escapou à armadilha da pobreza. “Talvez tenha sido pela personalidade, força e capacidades intelectuais”, sugere. Com 30 anos, depois um divórcio, viu-se forçado a regressar ao bairro e à casa mãe - “uma das grandes desilusões” que teve na vida. Depois de uma temporada em Lisboa, regressou para a margem sul do Tejo. A mãe ainda vive no bairro, onde regressa com frequência para a ver. Mas perdeu-se a mística. “Foram todos embora. O Vale da Amoreira tornou-se apenas mais um bairro social.”



O escritor, crítico literário e vencedor de um prémio Saramago, Bruno Vieira Amaral, é o novo convidado do podcast Geração 70. Numa conversa com Bernardo Ferrão recorda a infância, as amarguras e desilusões da vida e reflete sobre o país “centrado”, sem uma “verdadeira força de comunidade”, sem uma classe média “forte”, fracassado e “dependente do Estado”.