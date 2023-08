O Verão de Moedas e a festa de Montenegro

Marcelo Rebelo de Sousa, igual a si próprio e com os calções azuis de todos os verões, anunciou que não comenta rentrées, mas já deu o tom. O Presidente disse que estamos a entrar em processos eleitorais e os partidos, nas suas rentrées, orientam os discursos para os bolsos dos portugueses.

O PR diz que não comenta, mas a Comissão Política assume: existe para comentar e este Verão nem sequer mete férias. Enquanto o primeiro-ministro vai de férias, o Presidente da República dá entrevistas na praia e os líderes dos partidos da oposição fazem comícios à beira-mar, o podcast da secção de Política do Expresso não descansa.

Na edição desta semana, moderada por Eunice Lourenço, o comissário permanente Vítor Matos, o comissário intermitente – ora vaticanista por uma semana, ora estreante na Festa do Pontal – João Diogo Correia, e diretor do Expresso, João Vieira Pereira, na qualidade de comissário para os assuntos económicos, discutem as propostas de Luís Montenegro e o estrelato de Carlos Moedas. E ainda há tempo para falar da “hipocrisia” de Ventura e de alterações climáticas.