1988: O ano em que o Chiado ardeu e a TSF ateou a rádio

1988 também foi o ano em que o PCP tremeu com a perestroika, resistiu, e iniciou o processo de expulsão da histórica Zita Seabra. Fomos ouvi-la sobre o que é hoje mais aberrante: se o velho partido comunista português, raridade na Europa, se a nova direita radical do Chega, alinhada com a última moda política europeia.

Há 35 anos, um grande artigo na revista do Expresso avisava-nos que as alterações climáticas iam acabar com as estações do ano (perdemos tempo, confirma-se); o cavaquismo começava a tirar da gaveta duas obras emblemáticas: o Centro Cultural de Belém e a barragem do Alqueva; o Parlamento legalizava o nudismo; e o Humor de Perdição, de Herman José, era suspenso pela RTP.