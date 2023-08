Neste episódio, Henrique Monteiro e Lourenço Pereira Coutinho conversam sobre Luis XIV de França, um dos reis mais conhecidos da Europa, e aquele que teve o reinado mais longo da História. Porque construiu Versalhes? Quais as suas ambições internacionais? Como era a política no tempo do absolutismo? Que derrotas e fracassos ao longo de um reinado de 72 anos?