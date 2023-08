Pedro Lomba: “A política para mim teve muitos momentos de desilusão, um deles foi com os jornalistas"

É quase um "filho do exército". Nasceu em abril de 1977 no Hospital Militar, o pai era militar e Santa Margarida foi a sua casa, a escola e o local onde passou as férias de verão em criança. Da infância, marcada pela "ética militar, rigidez e disciplina", recorda as comemorações do dia do exército e os primeiros amigos, mais velhos, já cumprir serviço militar. O advogado e antigo secretário de Estado, Pedro Lomba conversou com Bernardo Ferrão sobre a infância no campo militar, os primeiros passos nos jornais e o salto até ao governo de Pedro Passos Coelho - com uma passagem pelos momentos difíceis e desilusões enquanto governante: “quando entramos na política a pessoa que éramos termina”. Ouça aqui o novo episódio do podcast Geração 70