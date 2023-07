1987: as maiorias constroem-se com os fãs e os eleitores de oportunidade

As próximas eleições a nível nacional serão as Europeias e Paixão Martins considera que “será difícil o PSD vencê-las”, porque “só votam os eleitores fãs” e a base eleitoral do PS hoje é um pouco maior que a do PSD, já que “a Direita está mais fragmentada que a Esquerda”. Este episódio olha para 1987, o ano em que foi aprovada a única moção de censura que teve como consequência a convocação de eleições antecipadas, e para a maioria absoluta conquistada pelo PSD de Cavaco Silva.