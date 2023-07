Carlos Moedas: “Quando o meu pai não recebia, vivíamos das notas que a minha mãe tinha num envelope. Às vezes não chegava até ao fim do mês"

Carlos Moedas nasceu em Beja em 1970. É filho do histórico comunista da terra ‘Zé’ Moedas. O pai foi jornalista e a mãe costureira. Viviam com “zero privilégios”. Numa conversa com Bernardo Ferrão, no podcast Geração 70, o político recorda a infância pobre no Alentejo, o primeiro emprego em Paris, as dificuldades da Troika, a passagem pela Comissão Europeia e o regresso à política nacional. “A minha única ambição é governar a autarquia de Lisboa”, afirma. E o futuro? “Veremos…”