2011: nunca mais será preciso chamar a Troika?

Demissionário, a 6 de abril desse ano, passavam 11 minutos das oito e meia da noite, anunciou que o país tinha pedido ajuda para financiar a dívida do país. Há várias semanas que o chefe do governo resistia a fazer o que toda gente já tinha percebido que era inevitável. Nesse dia, à tarde, o ministro das Finanças falou com a directora-adjunta do jornal de Negócios e fez saber que era “necessário recorrer aos mecanismos de financiamento disponíveis no quadro europeu”. Já não era possível esperar mais tempo, Portugal tinha colocado dívida no mercado a preços incomportáveis. O ministro das Finanças era Fernando Teixeira dos Santos e a directora do Jornal de Negócios era a Helena Garrido.