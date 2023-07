Posto Emissor #156: BLITZ convida Da Weasel. Dos verdes anos em Almada à nova vida da Doninha

Carlão e João Nobre, dos Da Weasel, são os convidados desta semana do Posto Emissor. À conversa com Lia Pereira, os músicos de Almada falaram sobre o seu regresso aos palcos, no ano passado no NOS Alive, e anteciparam o concerto do próximo dia 14 de julho, no MEO Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia.

As origens dos Da Weasel, no início dos anos 90; as influências díspares da banda, que tanto gostavam de Michael Jackson como de Iron Maiden; a relação cúmplice entre os irmãos Carlão (nos Da Weasel, conhecido como Pacman) e Nobre; os concertos mais marcantes e o dia em que abriram para os Red Hot Chili Peppers, no então Pavilhão Atântico, em 1999, foram alguns dos temas abordados.

Neste Posto Emissor, falamos ainda do NOS Alive, que esta quinta-feira começa em Algés; do ‘caso’ Rock in Rio Febras, ameaçado de ação legal pelo Rock in Rio; da chegada da promotora espanhola Last Tour a Portugal e do novo disco de PJ Harvey, nas lojas na próxima sexta-feira. Os concertos da próxima semana completam o episódio desta semana do podcast da BLITZ.