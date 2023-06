Putin dá guia de marcha a Prigozhin. Tudo como dantes?

O líder da organização, Prigozhin, iniciou a "marcha pela justiça" até à capital russa e ameaçou derrubar o poder dos oligarcas do Kremlin. Lukashenko, aliado próximo de Vladimir Putin, intercedeu e, após negociações com o antigo cozinheiro do líder russo e fundador do Wagner, este aceitou exilar-se na Bielorrússia. O Leste/Oeste emitido a 25 de junho na SIC Notícias faz a cronologia dos acontecimentos e do que poderá seguir-se para a Rússia de Putin.