Episódio extra: Quem é Yevgeni Prigozhin e até onde pode ir a sua rebelião?

Na noite de 23 para 24 de junho de 2023, precisamente 16 meses após o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, um homem instrumental nessa agressão revoltou-se contra o Kremlin. Depois de ter feito inúmeras críticas aos comandos militares e ao Governo russos, Yevgeni Prigozhin anunciou ter entrado no país pela fronteira sul e pretender avançar até Moscovo, prenunciando a queda de Vladimir Putin. Este acusa-o de traição e promete castigá-lo.

Neste episódio extra o editor da secção internacional do Expresso, Pedro Cordeiro, conversa com a jornalista Ana França, que esteve três vezes em reportagem na Ucrânia durante a atual guerra, e que recentemente assinou na Revista E um perfil do chefe do grupo de mercenários Wagner. A edição técnica do episódio é de João Martins.

