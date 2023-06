Luís Aleluia (1960-2023): “Sou uma pessoa feliz com família e amigos, mas trago dentro de mim uma mágoa e isso não se pode arrancar da alma”

Aos 57 anos, Luis Aleluia dava esta entrevista a Daniel Oliveira e lembrava a sua eterna ligação ao 'menino Tonecas'. "Sou um pouquinho naive em determinadas coisas, abro o coração, acredito sempre mais no outro", admitia. Perdeu o pai muito cedo, quando tinha 9 anos, e foi viver para a Casa do Gaiato em Setúbal: "Acabo por ficar orfão aos 9 anos, dói muito". Teve uma infância dura, vítima de violência doméstica por parte do padrasto, "coisas que nenhuma criança deve viver porque vai marcar a vida toda". Nesta entrevista íntima, o ator contou várias partes da vida que nunca tinha revelado publicamente. Nascido a 23 de fevereiro de 1960 em, Setúbal, Luís Aleluia contou com vários trabalhos em televisão e teatro e ficou célebre pela personagem menino Tonecas, da famosa série Lições do Tonecas, exibida na década de 90. Morreu esta sexta-feira, dia 23 de junho, aos 63 anos. Recorde aqui a entrevista ao Alta Definição, gravada e emitida originalmente em 2018.