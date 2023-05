Os desabafos de Prigozhin, líder do grupo Wagner

Em entrevista a um blogue pró-russo, Prigozhin admite que os ucranianos são "altamente organizados, altamente treinados e a sua inteligência está no mais alto nível". Esta sexta-feira foi o 13º dia consecutivo em que as forças russas bombardearam a capital ucraniana durante a noite, e o dia em que Lula da Silva informou a recusa do convite de Vladimir Putin para visitar a Rússia. "Respondi que não posso ir à Rússia nesse momento, mas reiterei a disposição do Brasil, junto com a Índia, Indonésia e China, de conversar com ambos os lados do conflito em busca da paz", escreveu. O Guerra Fria foi emitido na SIC a 26 de maio.