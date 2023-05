O que há num selo? A mais recente polémica da Jornada Mundial da Juventude

Entretanto retirado de circulação, o selo da polémica foi uma criação de Stefano Morri e retirava inspiração do Padrão dos Descobrimentos, com o Papa Francisco no lugar do Infante D. Henrique e com crianças no lugar dos reis, exploradores, escritores e missionários. O comentador analisa ainda as novas medidas contra a corrupção na União Europeia, a candidatura do governador da Florida e republicano Ron DeSantis à Casa Branca, e ainda as eleições presidenciais na Turquia que, à hora da gravação deste Leste/Oeste na SIC Notícias a 28 de maio, tinham Erdogan a liderar com mais de 57% de votos apurados.