Filipe Matos: “Ser bonito abre portas, mas permanecer é outra coisa. Há muito trabalho por trás que é importante ser feito”

Ganhou destaque na novela Nazaré, mas é em Sangue Oculto que agora brilha. Português com origens polacas, Filipe Matos revela que ser um "puto giro" de "olho azul" lhe abriu portas, até em castings e publicidades, mas que também foi posto de parte por isso. Nesta emissão do Alta Definição de dia 27 de maio, na SIC, o ator de 31 anos conta ainda as diferenças entre a família portuguesa, do pai, e a polaca, da mãe: "Tenho um lado português, um lado mais caloroso. E depois tenho um lado polaco, que é um lado mais objetivo, mais frio". Diferenças culturais que diz serem importantes na sua formação como pessoa.