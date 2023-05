O Governo de António Costa caminha sobre brasas?

Esta semana, António Costa regressou ao parlamento e, sem surpresa, todas as perguntas tiveram o SIS como grande epicentro. O primeiro-ministro não esteve "para rodriguinhos", não adiantando ou explicando qual o envolvimento do secretário de Estado-adjunto, António Mendonça Mendes, na apreensão do computador portátil de Frederico Pinheiro. Enquanto isso, Marcelo Rebelo de Sousa vai traçando uma espécie de guião de pressão ao Governo do Partido Socialista. Vai receber os partidos e posteriormente reunirá o Conselho de Estado com o objetivo de fazer "um ponto de situação sobre o país político".

O Expresso da Meia-Noite é um debate semanal com quatro convidados sobre um grande tema da atualidade, num programa feito em colaboração entre a SIC Notícias e o semanário Expresso. Moderação a cargo de Ricardo Costa, Bernardo Ferrão e Ângela Silva. Pode seguir este programa no formato podcast em qualquer plataforma que use para esse efeito ou, então, ouça no site do Expresso ou no da SIC Notícias os episódios: