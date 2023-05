A TAP está como o Sporting-Benfica: domina os noticiários, gera fanatismos e às vezes acaba em agressões

Pelo que se sabe da Comissão de Inquérito, no ministério das Infraestruturas foram agredidas 2, 3, 2, 3, 2, 3, 5 pessoas. Como é óbvio, tendo sido agredidas 2, 3, 2, 3, 2, 3, 5 pessoas, foram chamadas uma, três, sete, cinco patrulhas da polícia, numa espécie de jantar de pizza em que cada um pede a sua. A começar pelo ministro João Galamba que, precisando da polícia, liga para o ministro que a tutela. Quando o que interessa é rapidez, quem é que vai perder tempo a ligar 112? Mas se há coisa que a polícia não faz é arranjar calçada. Para isso, Portugal conta com Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente foi dar um passeio, detectou um buraco no passeio e dedicou-se a arranjar as pedras. Na semana passada o Costa respondeu à sugestão de demitir o Galamba com 7 pedras na mão, ele agora assusta-se quando vê pedras. Assim se salva o país. Aos poucos, devagarinho, mas com empenho.