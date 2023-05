"Cavaco Silva não se limitou a arrasar o Governo, veio caucionar Luís Montenegro"

Marques Mendes considera que o discurso de Cavaco Silva é o tema da semana. Não tanto por ter arrasado o Governo, mas mais por ter endossado Luís Montenegro: "É a grande razão do incómodo do PS". O comentador diz que o momento escolhido pelo ex-presidente é ideal e enumera os motivos: "pancadaria dentro de um ministério, dois dias de lavagem de roupa suja na Assembleia da República, a sensação com que todos ficamos de que todos estão a mentir. Todos estão a faltar à verdade". O comentador é peremptório e diz que "estas pessoas não têm qualidade, nem nível, nem princípios para pertencerem a um Governo da República" e complementa: "Acho inevitável haver uma dissolução da Assembleia da República". Oiça o podcast.