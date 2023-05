A Direita quer regressar ao poder. Está preparada?

O regresso de Cavaco Silva às iniciativas do PSD e ao combate político contra o PS de António Costa revelam uma vontade de apressar o regresso ao poder. O ex-primeiro-ministro e ex-presidente diz que Luís Montenegro está mais bem preparado do que ele estava em 1985. Será? Neste episódio, conversamos com a jornalista do Expresso Ângela Silva.