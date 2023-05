Gilmário Vemba: "Tenho memórias de me esconder dos tiros debaixo da mesa"

Numa grande entrevista de vida com Daniel Oliveira, o humorista Gilmário Vemba recorda o que o fazia feliz em Luanda, quando era criança: "Transformava tudo em brinquedos. Havia muita falta de energia, então a nossa televisão era a minha tia a contar histórias". Recorda os conflitos armados no país em 1992, única altura em que faltou comida em casa e em que a violência era tanta que se normalizou e conta a história do assalto à casa da família: "Foram três horas ali, sequestrados. Espancaram a minha mãe". Oiça a entrevista completa em podcast.