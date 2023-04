Descer a avenida, encher os pneus do carro e outras coisas da atualidade

Esta semana no Irritações, José de Pina traz declarações do novo secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, sobre o 25 de Abril. O que é que não se cumpriu em 49 anos? Pelo menos um planeta B não se arranjou. Luana do Bem regressou de viagem, confessa que não trouxe irritações de grande dimensão na bagagem e diz-se pronta para aprender como encher os pneus do carro. Obrigado ao sr. Fernando pela ajuda e pelos pontapés. Luís Pedro Nunes voltou a pegar na Inteligência Artificial e avisa que o fim do mundo está à porta (mas só depois de ler a sua crónica no Expresso). Carla Quevedo não se irritou, mas trocou correspondência com a EMEL. Cada um traz o assunto sexy que consegue. O Irritações foi emitido na SIC Radical a 28 de abril.