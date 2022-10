Nova ronda pelas carteiras dos homens, o 'overthinking', e pessoas que adoram o calor

Depois de na semana passada ter dedicado o seu tempo a discutir o problema das carteiras para homens, Luís Pedro Nunes volta a falar do tema, no novo episódio do Irritações, com mais exemplos sobre o assunto. Carla Quevedo aborda a questão do 'overthinking', depois de, numa troca de mensagens com uma amiga, ter sido acusada de 'pensar em demasia'. Luana do Bem surge irritada com os novos recibos verdes para os profissionais da cultura, com José de Pina a falar sobre "pessoas que adoram o calor". Com moderação de Pedro Boucherie Mendes, o Irritações foi emitido a 14 de outubro, na SIC Radical.

Um programa com muita controvérsia, algum humor e bastante ironia. José de Pina, Luís Pedro Nunes, Carla Quevedo e Luana do Bem debatem em estúdio com Pedro Boucherie Mendes sobre aquilo que os irrita de forma geral e em particular.