2009: quando a Pop ficou sem Rei (mas não sem rock)

Em 2009 os portugueses foram a votos nas europeias, nas legislativas e nas autárquicas. O PS manteve-se no Governo mas sem maioria absoluta. A recessão, provocada pela crise do subprime e pela falência do Lehman Brothers, em setembro do ano anterior, começava a fazer-se notar no país. Vivia-se pois o princípio do fim do socratismo e esse seria um bom tema para este episódio mas Cristina Figueiredo preferiu divergir da política e fixar-se no impacto que teve a inesperada morte, a 25 de junho, de Michael Jackson, numa conversa com Nuno Braancamp, da promotora Ritmos e Blues (responsável pela única vez em que o Rei da Pop atuou em Portugal, em 1992) e Miguel Cadete, diretor da Blitz e diretor-adjunto do Expresso.