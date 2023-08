Patrícia Reis: “As redações eram bichos orgânicos, os jornalistas comunicavam entre si. Hoje estão fixados no computador e no telemóvel”

Estudou na escola alemã, na altura a escola “mais barata”. Do ensino alemão leva algumas lições: “nunca chego atrasada”. Apaixonou-se muito cedo pelo jornalismo e a escrita apareceu desde que aprendeu a escrever: “foi a maior ferramenta que alguém me podia ter dado. A escrever podia sair do sítio, podia ir ao espaço!”

“Na cama com uma almofada em cima dos joelhos, um caderno e uma caneta na mão” - ainda hoje é assim que escreve. Patrícia Reis, lisboeta de gema, nasceu a 12 de dezembro de 1970, em Benfica. “Vivia num caldo muito estranho”, os pais “eram uns putos”, tinham apenas 17 anos quando nasceu. O pai trabalhava no Turismo, a mãe foi secretária a vida toda. Foi educada pelo tio-avô que se chamava António Franco, era pintor.

Sempre viveu “sem amarras”, numa família onde “era tudo normal”. Nos “gloriosos” anos 80 fez “as asneiras todas" e na adolescência usava botas da tropa - “achava-me radical”.

Saiu de casa muito cedo. Começou a trabalhar aos 17 anos no jornal O Independente depois de encontrar o anúncio: “Repórteres absolutamente excelentes precisam-se”, recorda. Nos primeiros tempos “vivia do ar”, entre os trabalhos em bares e explicações que dava - “era uma loucura”.

Elogia os outros tempos em que o jornalismo era “vivido e sentido” e critica as mudanças da “cultura jornalística” dos dias de hoje. “As redações eram outra coisa, agora as pessoas estão fixadas no computador e no telemóvel”.