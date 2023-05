Depois da novela da CPI, beba um café, fume um cigarrinho e veja o Eixo do Mal

CPI - três letras que têm dado muitas dores de cabeça ao Governo. Daquelas dores de cabeça em que apetece fumar um cigarro… mas há uma nova lei do tabaco. A Comissão Paralamentar de Inquérito à tutela política da TAP tem sido um entra e sai de pessoas e de presidentes. A comissão tem tentado perceber se a intervenção do SIS ao recuperar o computador do ex-acessor de João Galamba teve respaldo legal. A nova lei do tabaco foi outro dos temas deste Eixo do Mal.