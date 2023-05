Isabel Moreira: “António Costa desmontou um ‘bluff’ porque o discurso catastrofista do Presidente não cola com os resultados do Governo"

Passaram seis anos desde que Isabel Moreira esteve pela primeira vez neste mesmo podcast. Na altura a deputada do PS afirmou que a Assembleia da República era o reflexo de muitos erros da sociedade. E o seu discurso não mudou desde aí. Até pelos novos desafios e perigos que a democracia enfrenta, nomeadamente com o crescimento da extrema-direita nos assentos parlamentares.

Logo no arranque deste episódio em podcast, Isabel é questionada sobre a atual crise neste Governo de maioria absoluta, e sobre esta sucessão de “casos”, “casinhos” e “casões” que já provocaram um trambolhão de sete pontos na última sondagem Expresso/SIC - fazendo o PS perder a maioria nas intenções de voto - e que criaram uma recente guerra entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, pelo facto do primeiro-ministro ter segurado a demissão de João Galamba enquanto ministro das infraestruturas, contra a vontade do Presidente da República.

Isto por causa dos últimos episódios que envolveram a exoneração do ex-adjunto de Galamba, Frederico Pinheiro, e da polémica que envolveu o resgate do seu computador pelo SIS. Recorde-se que o Presidente da República considerou que a manutenção de Galamba como ministro tinha custos para a autoridade não só do Governo como do Estado e qualificou a discordância entre os dois como uma "divergência de fundo".

“O poder de dissolução é dos poucos poderes que o Presidente tem. Ele tem pouco poder e não gosta disso. Até acho que Marcelo tem pena de não ter sido primeiro-ministro. A verdade é que criou um ambiente mediático fora dos problemas reais, num momento inflacionista, em que há guerra e em que saímos de uma crise pandémica, com debates diários sobre o dissolve e não dissolve, muito antes da crise ‘Galamba’” Dito isto, Isabel ainda declara: “Costa mostrou ao país a quem compete o quê e desmontou um ‘bluff’ porque o discurso do Presidente não cola com os resultados do Governo.”

Como é público, a deputada Isabel Moreira tem sido muito crítica do Presidente da República quanto às suas promulgações e vetos políticos, e no que chama de falta de noção dos seus poderes presidenciais, pelas propostas de alteração legislativa que tem feito, lembrando que Marcelo não tem poder legislativo. Marcelo tem uma agenda e um jogo planeado nos bastidores para deitar abaixo este Governo?

E perante estas críticas da obsessão do governo pelo défice e as contas certas, a crise na Escola Pública, no SNS, na Habitação, e o facto das pessoas em Portugal estarem com cada vez mais dificuldade de pagar as suas contas e colocar comida no prato pela inflação e baixos salários, não haverá o risco das camadas mais pobres e populares estarem a virar-se para a extrema-direita como protesto contra as dificuldades que enfrentam? Como pode a esquerda ser um horizonte de esperança social? Isabel aponta caminhos e estratégias de luta contra o populismo, o extremismo e a mentira.

“O Chega combate-se com a verdade. Claro que a mentira corre mais depressa e tem mais pernas do que uma verdade, mas por mais difícil que seja, cada proposta, cada apelo do Chega tem de ser desmontado com inteligência, pedagogia e verdade. Tem de se explicar olhando para aquilo que é o projeto do Chega e dizer que ele não tem nada para oferecer aos polícias, nem aos pensionistas ou aos estudantes. Pelo contrário. Temos de demonstrar que o Chega destruiria completamente a vida destas pessoas, porque é um partido que não acredita no Estado Social, não acredita na escola pública ou SNS. O Chega provocaria um empobrecimento muito maior das camadas que está a querer cativar."

Isabel confirma neste episódio os atos de ‘bullying’ e ofensas feitas por deputados do Chega na AR, e que têm como alvo várias deputadas. Isabel relata aqui alguns episódios lamentáveis que a envolveram e que estão a exigir uma reflexão profunda sobre a necessidade de revisão das regras de convivência na AR.