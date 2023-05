2015: o ano em que António Costa inventou a 'geringonça'

Este Liberdade Para Pensar pára em 2015, ano marcado em Portugal pela inédita negociação de um acordo à esquerda que permitiu ao PS de António Costa, apesar de ter perdido as eleições, derrubar o Executivo de Passos Coelho e, formar, ele próprio, uma solução alternativa de Governo, que Paulo Portas batizou como “geringonça”. Neste episódio, Cristina Figueiredo conversa com Luísa Meireles, Paulo Paixão e Rosa Pedroso Lima, três antigos jornalistas do Expresso que, há oito anos, acompanharam de perto as eleições de 4 de de outubro e os turbulentos dias políticos que se seguiram

