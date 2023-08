Acabaram-se as compras no Minipreço?

Presente em Portugal desde 1993, o grupo Dia está prestes a ficar só do outro lado da fronteira. Na semana passada, a Auchan Portugal assinou um acordo com o dono do Minipreço, para a aquisição de 100% da sua operação em Portugal.

Em causa está um investimento de 155 milhões de euros, as 489 lojas e os 2650 trabalhadores do Minipreço, que serão integrados no grupo francês.