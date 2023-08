Olhando para muitos dos relatórios e estudos que têm sido feitos com projecções e cenários do que vai ser o mundo, de uma forma geral, e Portugal, de uma forma muito particular, a revista do Expresso fez capa na edição deste fim-de-semana com um retrato do país em 2050. Leu bem, é só daqui a 27 anos, mas a Raquel Albuquerque estudou o assunto e está neste episódio para lhe falar do futuro.