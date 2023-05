Onde fica a TAP no meio das versões contraditórias de João Galamba e Frederico Pinheiro?

Tudo começou no final de abril, quando Frederico Pinheiro foi acusado de omitir a existência das notas da reunião entre a CEO da TAP e o grupo parlamentar do PS. E acaba exonerado por falta de lealdade. As versões do ex-adjunto e do ministro das Infraestruturas são contraditórias, mas no meio desta polémica toda, onde fica a TAP? Terá esta situação consequências na gestão da companhia aérea? E o que sabemos de novo em relação à TAP? Anabela Campos, jornalista do Expresso que acompanha a TAP, analisa toda a situação.