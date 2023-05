1982: o ano do Tony Silva e o regresso a um almoço no Pabe

Em 1982, a Constituição revolucionária de 75 começou a ser mexida pela mão de Francisco Pinto Balsemão e Mário Soares. O Governo da AD vivia dias difíceis, política e economicamente, e a relação do Presidente da República, Ramalho Eanes, com o primeiro-ministro, Pinto Balsemão, era tão tensa que Belém inaugurou uma prática: dois gravadores em cima da mesa nas reuniões semanais.

O ‘Liberdade para Pensar’ juntou Herman e Maria João Avillez, jornalista que em 82 assistiu ao despontar de um génio num dos célebres almoços no Pabe. Deu para falar de humor - Herman aplaude o estrondo chamado RAP, mas também vê muitos “peluches” -, do fim do Conselho da Revolução que naquele ano mandou os militares de volta aos quartéis, e das figuras que a política hoje oferece aos humoristas. "Costa não dá vontade de rir" e "Marcelo não precisa de ser caricaturado".

50 anos de História: o que se tira das manchetes do Expresso para o debate que importa fazer hoje? Todas as semanas, ao longo de 2023, Ângela Silva, Cristina Figueiredo e Paulo Baldaia partem ano a ano com convidados especiais: políticos, economistas, artistas, figuras que marcam a sociedade portuguesa. Ao todo, 50 debates sobre 50 anos de Portugal. Sem dogmas, para pensar o mundo. Todas as sextas-feiras, com Liberdade para Pensar.