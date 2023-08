A proposta do PSD vista por José Gomes Ferreira

Ao governo não chega apresentar uma proposta. Tem maioria no Parlamento que lhe aprova o orçamento e já fez saber que também tem umas ideais para aliviar o imposto sobre o trabalho. A proposta do lado do PSD não se limita a descer as taxas ou actualizar os escalões pela inflação verificada, o que também é um ganho. Insiste no IRS jovem e propõe isenção para prémios de produtividade. Para avaliar as propostas apresentadas no Pontal, conversamos com o director-adjunto de informação da SIC, José Gomes Ferreira.