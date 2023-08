Na estreia da Liga engordada por compensações, o jogo mais bem jogado não foi um dos grandes

Arrancámos o segundo episódio do ‘No Princípio Era a Bola’ com as peripécias dos grandes na inauguração do campeonato, que já anda ter quase terceiras partes nos jogos devido aos descontos, mas os elogios ficaram para o Arouca-Estoril. Tomás da Cunha e Rui Malheiro falaram do reaparecido Isco no nosso ‘Totti ou Tote’ e das maravilhas atacantes do Rennes na rubrica ‘A Arte Vem Depois’. Emissão conduzida por Diogo Pombo